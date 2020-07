Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit gestohlenem Roller ohne Führerschein unterwegs

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (9.7.2020) kontrollierten Polizisten einen Rollerfahrer auf der Sternstraße in Beckum. Bei der Überprüfung des 20-Jährigen stellte sich zunächst heraus, dass er keinen Führerschein für das Kleinkraftrad besitzt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergab sich, dass der vom Beckumer gefahrene Roller im Mai in Liesborn gestohlen worden war. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und leiteten gegen den Tatverdächtigen Ermittlungsverfahren ein. Zum einen wegen des Fahrens ohne Führerschein und zum anderen wegen des Verdachts des Diebstahls des Rollers.

