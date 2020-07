Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt Rinkerode,

Warendorf (ots)

Am 08.07.2020, gegen 19:40 Uhr, befuhr eine Gruppe von 20 Personen mit Rennrädern im Bereich Drensteinfurt- Rinkerode die K40 (Altendorf). Etwa 500m vor der Einmündung in die B54 touchierte ein 32-jähriger Mann aus Sendenhorst mit seinem Vorderrad das Hinterrad eines 51-Jährigen aus Münster. Während der Münsteraner weiter fahren konnte, geriet der Sendenhorster ins Straucheln und stürzte. Ein weiterer Rennradfahrer aus Münster (56) stürzte über den am Boden liegenden Sendenhorster. Beide erlitten dabei Verletzungen. Der Sendenhorster musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden beschädigten Rennrädern entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 500 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell