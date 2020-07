Polizei Warendorf

POL-WAF: Neubeckum - Senior wohlbehalten zurück

Warendorf (ots)

Der vermisste Senior wurde in Beckum angetroffen und von der Polizei zurück in das Seniorenheim in Neubeckum gebracht. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell