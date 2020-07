Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Garten verwüstet, Grill gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen hielten sich zwischen Sonntagabend (5.7.2020) und Montagabend (6.7.2020)im Interkulturellen Garten an der Lupinenstraße in Neubeckum auf. Der oder die Täter begingen dort mehrere Sachbeschädigungen und stahlen einen massiven Holzkohlegrill mit Deckel. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Beobachtungen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

