Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auf regennasser Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.7.2020 kam eine Autofahrerin gegen 19.05 Uhr auf der regennassen Luisenstraße in Ennigerloh von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Die Ennigerloherin befuhr die Luisenstraße in Richtung Westkirchener Straße. In einem Kurvenbereich geriet der Pkw der 18-Jährigen ins Schleudern und stieß gegen den Bordstein der Gegenfahrbahn. Das Auto wurde zurückgeschleudert und blieb auf der Mauer eines Vorgartens eines Einfamilienhauses stehen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug der Ennigerloherin wurde abgeschleppt. Die Luisenstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

