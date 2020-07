Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erneut mit der Betrugsmasche falscher Polizist erfolgreich

Warendorf (ots)

Am Montagnachmittag waren Betrüger erneut in Ahlen, Straußstraße mit der Betrugsmasche falscher Polizist erfolgreich. Eine Seniorin händigte einem Boten im blauen Jogginganzug ihre EC-Karte in einem Umschlag aus. Der junge Mann hat kurze blonde Haare, eine schlanke Figur und hielt sich gegen 15.30 Uhr im Bereich der Straußstraße auf. Später nannte die Frau dem angeblichen Kriminalbeamten noch ihre PIN, so dass von ihrem Konto Geld abgehoben wurde. Hinweise zu dem Boten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Hinweise zur Betrugsmasche falscher Polizeibamter:

- Betrüger geben sich als Kriminalbeamte eines Einbruchs- oder Raubdezernats aus. - Bei einer Bande wurde ein Zettel gefunden, auf dem der Name der angerufenen Person steht. - Die Bande bricht ein oder überfällt ältere Menschen und beraubt diese. - Die Angerufenen werden insbesondere über ihr Vermögen ausgefragt. - Häufig wird vorgegaukelt, dass Mitarbeiter der Hausbank mit der Bande zusammenarbeiten. - In einigen Fällen wird die angerufene Person mit dem "falschen" Staatsanwalt oder einem weiteren "falschen" Polizisten verbunden, angeblich über den Notruf 110. - Die Beute - Wertgegenstände, Bargeld, EC-Karten - wird von Boten abgeholt. - Vor Ort sind "falsche" Polizisten in zivil, die das Geschehen beobachten und die Täter festnehmen werden. - Die Betrüger fordern zu Verschwiegenheit auf.

Rat der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn einer dieser Punkte bei einem Anruf zutrifft! - Legen Sie sofort auf, beenden Sie das Telefonat! - Informieren Sie sofort die Polizei! Wählen Sie selber den Notruf 110! - Händigen Sie Fremden niemals Bargeld, EC-Karten oder Wertgegenstände aus! Geben Sie ihre PIN nicht bekannt! - Informieren Sie ältere Angehörige über diese Betrugsmasche!

