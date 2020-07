Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Radfahrer stießen zusammen

Warendorf (ots)

Am Montag, 6.7.2020 kam es gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Ecke Sudwiese/Westkirchener Straße in Beelen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Sudwiese in Richtung Westkirchener Straße und bog an der Einmündung rechts auf den Radweg ab. Auf dem Radweg kam es zu Zusammenstoß mit einem auf dem Radweg entgegengesetzt fahrenden Pedelecfahrer. Der Unbekannte wies die Beelenerin an besser aufzupassen, erkundigte sich, ob ihr etwas passiert sei und forderte von der Heranwachsenden ihre Personalien samt Adresse. Dann fuhr der Mann mit seinem grauen Pedelec weiter. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 18-Jährige leicht. Der Pedelecfahrer, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß, wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden. Ebenso Personen, die Angaben zu dem gesuchten Mann oder dem Verkehrsunfall machen können, Telefon 02581/94100-0, E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell