Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Schläge mussten im Krankenhaus behandelt werden

Warendorf (ots)

Am Sonntag (5.7.2020, 18.30 Uhr) kam es zu einem Einsatz an einer kommunalen Unterkunft an der Müssinger Straße in Warendorf. Ein 31-Jähriger betrat die Wohnung eines Paares und schlug den 39-jährigen Mann. Dabei erlitt dieser so schwere Verletzungen, dass diese im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte zu laute Musik sein, über die sich ein dort lebender 56-Jähriger bei seinem tatverdächtigen Sohn beschwert haben soll.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell