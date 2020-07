Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Von der Fahrbahn abgekommen - Blutprobe folgte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.7.2020 kam eine Autofahrerin gegen 0.55 Uhr mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Sie striff mit ihrem Fahrzeug ein Verkehrsschild und stieß gegen ein Zufahrtsschild, das total beschädigt wurde. Die Warendorferin informierte die Polizei und gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch wahr und ließen die 26-Jährige einen Atemalkoholtest durchführen. Da dieser positiv war folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins. An dem Schild sowie dem Auto der Sassenbergerin entstand Sachschaden von etwa 7.750 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell