Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Randaliererin in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.7.2020 randalierte eine Frau gegen 22.00 Uhr in einem Imbiss an der Straße Nordwall in Beckum. Als die Beamten dort hin kamen, griff die 36-Jährige gerade einen Mann an. Auf die Ansprachen und Aufforderungen der Polizisten reagierte die Beckumerin nicht. Die Einsatzkräfte überwältigten die Frau, fixierten sie und brachten sie anschließend zum Streifenwagen. Die stark alkoholisierte 36-Jährige versuchte durch körperlichen Widerstand ihre Ingewahrsamnahme und den Transport im Streifenwagen zu verhindern. Allerdings erfolglos.

