Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erst Streit, dann Schlägerei

Warendorf (ots)

Am Samstag, 4.7.2020, 21.25 Uhr gerieten zwei Männer auf einem Parkplatz an der Königstraße in Ahlen in Streit. Der 47-Jährige warf im weiteren Verlauf eine Flasche gegen eine Wand, die zerbrach und deren Splitter seinen 33-jährigen Kontrahenten leicht verletzten. Kurz darauf gingen die Ahlener aufeinander los und schlugen sich. Hierbei wurde der Jüngere verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 47-Jährige war vor Eintreffen der Polizei verschwunden. Die Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell