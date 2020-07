Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Aufmerksame Zeugen meldeten auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 5.7.2020 meldeten aufmerksame Zeugen gegen 2.20 Uhr der Polizei einen Autofahrer, der auffällig über die Alte Beckumer Straße in Ahlen fuhr. Die jungen Leute gaben weiterhin Standortmeldungen durch, so dass der Fahrer kontrolliert werden konnte. Der Ahlener war deutlich alkoholisiert. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests ließen die Beamten dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren stellten sie den Führerschein des Ahleners sicher und untersagten ihm jegliche Nutzung von Kraftfahrzeugen.

