POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

Warendorf (ots)

Den Führerschein eines Ahleners stellten Polizisten in der Nacht zu Sonntag, 5.7.2020 nach einer Trunkenheitsfahrt in Ahlen, Warendorfer Straße sicher. Der Mann war deutlich alkoholisiert, was ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte. Daraufhin nahmen die Beamten den 49-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme und untersagten ihm jegliche Nutzung von Kraftfahrzeugen.

