Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Bei Personalienfeststellung Polizeibeamten angegriffen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.7.2020, 23.30 Uhr warfen Unbekannte aus einer Gruppe männlicher Heranwachsender Steine in den Außenbereich einer Gaststätte an der Straße Ostenmauer in Ahlen. Der Inhaber hatte die Polizei informiert und machte Angaben zu der Gruppe. Einsatzkräfte stellten in der Nähe mehrere Personen fest, auf die die Beschreibungen passte. Die Beamten kontrollierten und befragten die Ahlener im Alter von 17 bis 19 Jahren. Diese stritten ab, etwas mit den Steinwürfen zu tun zu haben. Ein 18-Jähriger verhielt sich bei der Kontrolle aggressiv und versuchte einer Polizistin seinen Ausweis zu entreißen. Ein Beamter griff ein und zog den Ahlener zurück. Daraufhin schubste der Heranwachsende den Polizisten und versuchte ihn zu schlagen. Um weitere Angriffe zu unterbinden, sollte der junge Mann in Gewahrsam genommen werden. Er wurde zu Boden gebracht, woraufhin er den Beamten gegen den Oberkörper schlug und gegen sein Bein trat. Dadurch erlitt der Polizist leichte Verletzungen. Beim Transport zum Streifenwagen bedrohte der Ahlener den Beamten noch. Die folgenden Stunden verbrachte der alkoholisierte Tatverdächtige im Gewahrsam der Polizeiwache. Für die Widerstandshandlung leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren gegen den 18-Jährigen ein.

