Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Pkw landet im Graben - Unfallverursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 05.07.2020, um 13.55 Uhr, kam es auf der L585 in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Im Bereich einer Linkskurve kam dem 30jährigen Unfallfahrer aus Ahlen ein Pkw entgegen, welcher in dem Kurvenbereich teilweise die Fahrbahn des Gegenverkehrs mit benutzte. Der Ahlener Pkw-Führer musste mit seinem Pkw ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden er und seine beiden Mitfahrerinnen, eine 55jährige Frau aus Ahlen und eine 61jährige Frau aus Hamm, verletzt. Alle drei wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der andere Pkw-Fahrer hat die Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten verlassen und seine Fahrt weiter fortgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, unter der Telefonnr.: 02382-965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

