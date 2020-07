Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. PKW prallt gegen Straßenbaum

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 04.07.2020, gegen 04.48 Uhr fuhr ein 22-jähriger Ahlener mit seinem PKW in Drensteinfurt auf der B58 in Richtung Ascheberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er etwa 900 Meter hinter der Einmündung der Konrad Adenauer-Straße in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der 22-Jährige verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die B58 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt werden, es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro.

