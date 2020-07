Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Innerorts deutlich zu schnell

Warendorf (ots)

Am späten Donnerstagabend (2.7.2020) "rauschte" ein 22-Jähriger mit seinem Auto mit einer Geschwindigkeit von 101 Stundenkilometern über die Beelener Straße in Warendorf. Dort führten Polizeibeamte zu dem Zeitpunkt eine Geschwindigkeitsmessung durch. In dem Streckenabschnitt sind maximal 50 Stundenkilometer erlaubt. Diese deutliche Überschreitung hat für den Warendorfer Folgen. Nämlich mindestens 280 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

