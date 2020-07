Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Graffiti-Tags werden immer mehr

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (3.7.2020) waren erneut Graffiti-Sprayer an der Dreibrückenstraße und an der Schückingstraße in Warendorf unterwegs. Der oder die unbekannten Täter verewigten sich unter anderem auf Briefkästen, Haustüren oder Fassaden. Sowohl mit schwarzer Sprühfarbe als auch mit blauem Stift. "KRMNL" ist einer der Schriftzüge, der mehrfach auftaucht. Besprühen und beschmieren von fremden Eigentum ist eine Straftat und wird geahndet. Die Täter versuchen unerkannt zu bleiben und handeln meist im Dunkeln.

Vielleicht haben Sie in den letzten Tagen jemanden beobachtet, der mit einer Spraydose offensichtlich fremdes Eigentum verschandelt hat? Oder Sie können andere Angaben zu den Schmierereien machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

