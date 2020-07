Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. An verschiedenen Stellen Graffitis gesprüht

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachten zwischen Mittwoch (1.7.2020) und Donnerstag (2.7.2020) an mehreren Stellen im Warendorfer Stadtgebiet Graffitis an. Darunter an Schulen an der Königsberger Straße, der Rosenstraße und der Von-Ketteler-Straße sowie an mindestens drei Gebäuden an der Dr.-Rau-Allee. Wer hat die Taten beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

