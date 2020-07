Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. PKW am Fahrbahnrand beschädigt

Warendorf (ots)

Mittwochmorgen (01.07.2020) parkte ein 23-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück seinen weißen Renault Trafic gegen 8.40 Uhr in Oelde, Lange Straße. Gegen 09.20 Uhr bemerkte der Halter Dellen und Kratzer an der rechten Seite. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand und die beschädigte Seite wies in Richtung Gehweg. Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben dazu machen? Melden Sie sich bitte bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell