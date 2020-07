Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Randalierer beschädigten Gaststättenmobiliar und Auto

Warendorf (ots)

Mittwochabend (01.07.2020) randalierten zwei Männer auf der Dreibrückenstraße in Warendorf. Ein 24-jähriger Warendorfer und ein 19-jähriger Mann aus Einen warfen gegen 22.45 Uhr zuerst Stühle und Tische an einer Gaststätte an der Ecke Dreibrückenstraße/Gröblinger Weg um und beschädigten diese. Im Anschluss liefen die beiden über die Dreibrückenstraße. Der 19-Jährige war laut Zeugenaussagen sehr aggressiv und beschädigte auf dem Weg in die Innenstadt den Außenspiegel eines, am Fahrbahnrand geparkten, Autos. Die Polizei konnte die alkoholisierten Männer wenig später in Tatortnähe antreffen. Der aggressive 19-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten vorerst in Gewahrsam genommen.

