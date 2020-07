Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Mittwochabend (01.07.2020) fuhr eine 23-jährige Münsteranerin auf der Waldenburger Straße in Warendorf Richtung Freckenhorster Straße (L547). Zeitgleich fuhr eine 45-jährige Sassenbergerin mit ihrem Auto die Landstraße aus Freckenhorst kommend. Als die 23-Jährige an der Einmündung nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der Sassenbergerin. Beide Frauen verletzten sich leicht und kamen in verschiedene Krankenhäuser. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Flüssigkeiten von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell