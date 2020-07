Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger stellte sich der Polizei Ergänzung zur Pressemitteilung vom 29.6.2020, 10:46 Uhr

Warendorf (ots)

Der 18-jährige Ahlener, der im Verdacht steht am Sonntag, 28.6.2020 auf einen Pkw geschossen zu haben, befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft.

Der Heranwachsende stellte sich am Dienstag, 30.6.2020 in Begleitung eines Rechtsanwalts der Polizei. Er nutzte sein Aussageverweigerungsrecht und machte gegenüber dem Vernehmungsbeamten keine Angaben. Der Verbleib der Tatwaffe ist noch ungeklärt. Der Ahlener wurde vorläufig festgenommen und am Mittwochmittag (1.7.2020) einer Richterin am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Diese erließ für den 18-Jährigen antragsgemäß Untersuchungshaft.

Am Sonntag, 28.6.2020 kam es gegen 19.55 Uhr in Ahlen am Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei soll der Heranwachsende mit einer Schusswaffe auf das Auto eines Ahleners geschossen haben. Der 50-Jährige saß zu dem Zeitpunkt in dem Pkw und wurde zuvor durch einen Schlag gegen den Kopf leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte Geld bei der Auseinandersetzung eine Rolle gespielt haben, welches der Ältere von dem Tatverdächtigen gefordert haben soll.

