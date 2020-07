Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Versuchter Einbruch in Supermarkt

Warendorf (ots)

Mittwochmorgen (01.07.2020) wurden Polizeibeamte gegen 03.00 Uhr zu einem Supermarkt an der Lippstädter Straße in Wadersloh-Liesborn gerufen. Unbekannte hatten versucht über den Haupteingang ins Innere des Ladens zu gelangen. Dabei löste der Alarm aus. In der Nähe lagen zwei beschädigte Feuerlöscher, die zu einer benachbarten Tankstelle gehören. In Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch, stehen möglicherweise auch Verschmutzungen an dieser Tankstelle. Dort rissen Unbekannte die Feuerlöscher aus den Halterungen und versprühten das Löschpulver großflächig.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

