Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei Pkw auf einem Parkplatz abgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2020, um 02.05 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Elisabethstraße in Beckum. Als die Einsatzkräfte mit der ebenfalls verständigten Feuerwehr an der Örtlichkeit eintrafen, konnten zwei brennende Pkw vorgefunden werden. Die Ursache für das Entstehen des Feuers ist zur Zeit noch unklar, die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch den Brand wurden beide Pkw schwer beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Beckum, unter der Telefonnr.: 02521-911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

