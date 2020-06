Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (29.06.2020) stahlen zwei Männer über 20 Stangen Zigaretten aus einem Discounter an der Sassenberger Straße in Warendorf. Einer der Männer flüchtete mit seinem Auto, wurde von der Polizei angehalten und vorläufig festgenommen. Der andere Tatverdächtige rannte zu Fuß in Richtung Milter Straße und ist nach wie vor auf der Flucht. Er schmiss die Beute auf seinem Weg in ein Gebüsch an der Sassenberger Straße. Eine Anwohnerin beobachtete das und sicherte die Tüte mit den Zigaretten, bis die Polizei eintraf. Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,85 Meter groß, lockige lange schwarze Haare, schlank, südländischen Typs, trug ein weißes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose und eine graues Cap. Haben Sie etwas gesehen? In der Zeit zwischen 18.00 und 20.15 Uhr in der Nähe des Discounters oder können Sie Hinweise zum noch flüchtigen Tatverdächtigen machen? Dann melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

