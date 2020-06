Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfall unter Alkoholeinfluss

Warendorf (ots)

Samstagvormittag (27.06.2020) fuhr eine 48-jährige Wadersloherin aus einer Einfahrt an der Benteler Straße in Wadersloh. Als sie rückwärts auf die Straße fuhr, stieß sie gegen den PKW-Anhänger eines 29-jährigen Mannes aus Wadersloh. Dieser war mit seinem Gespann in Richtung Schulkamp unterwegs. Der Anhänger des 29-Jährigen und das Auto der Wadersloherin wurden beschädigt. Die 48-Jährige roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt, außerdem erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Der Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell