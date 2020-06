Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PKW auf Parkplatz beschädigt

Warendorf (ots)

Freitagnachmittag (26.06.2020) parkte ein 60-jähriger Ahlener seinen grauen 1er BMW auf dem Parkplatz zweier Verbrauchermärkte an der Hammer Straße. Zwischen 15.15 Uhr und 16.20 Uhr wurde der PKW im hinteren Heckbereich vermutlich durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

