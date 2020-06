Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Wohnwagen beschädigt

Warendorf (ots)

Freitagabend (26.06.2020) wurde die Polizei zum Kanuverein an der Uentruper Straße in Ahlen gerufen. Eine 53-jährige Ahlenerin will beobachtet haben, wie sich ein Mann an abgestellten Wohnwagen zu schaffen machte. Als die Beamten eintrafen, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt. An vier Wohnwagen stellen die Polizisten Beschädigungen im Türbereich fest. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 Meter groß, südländischen Typs, trug Kopfhörer im Ohr und war komplett in weiß gekleidet. Kräfte eines weiteren Streifenwagens fanden wenig später einen Mann am Hermesweg, auf den diese Beschreibung passte. Die Beamten stellten seine Personalien fest.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell