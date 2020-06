Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Körperliche Auseinandersetzung

Warendorf (ots)

Samstagmorgen (27.06.2020) kam es gegen 03.00 Uhr auf dem Marktplatz in Ahlen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 20-jähriger Ahlener und ein 23-jähriger Münsteraner aßen in einem Restaurant zu Abend. Nachdem dieses geschlossen hatte, trafen die beiden Männer auf eine Gruppe junger Menschen (zwischen 17 und 18 Jahre alt). Zuerst gab es eine verbale Auseinandersetzung, danach kam es zu Handgreiflichkeiten. Der 20- und auch der 23-Jährige wurden verletzt. Die Täter, vermutlich arabischen Typs, konnten flüchten. Wem ist im Bereich des Marktplatzes eine Personengruppe aufgefallen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

