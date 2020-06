Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Aufmerksamer Autofahrer meldete mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 28.6.2020 meldete sich ein aufmerksamer Autofahrer gegen 19.10 Uhr bei der Polizei und machte Angaben zu einer möglichen Alkoholfahrt zwischen Ostbevern und Telgte. Polizisten stoppten den Autofahrer auf der B 51 und stellten bei der Überprüfung des Mannes deutlichen Alkoholgeruch fest. Der 37-Jährige führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Blutprobenentnahme. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen. Diesen hat die Autobahnpolizei Bühl bereits vor einigen Wochen sichergestellt, so der 37-Jährige. Da er nicht in Deutschland wohnhaft ist, musste der Litauer eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro entrichten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell