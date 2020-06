Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh, Mühlenfeldstraße, Verkehrsunfall unter Alkohol

Warendorf (ots)

Am Freitag, 26.06.2020, gegen 12:10 Uhr, wurde ein 53- jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Wadersloh bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann befuhr den Rottbachweg in Fahrtrichtung Mühlenfeldstraße und wollte auf diese nach rechts in Fahrtrichtung Wadersloh abbiegen. An der Einmündung stieß er mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen, der von einer 56- jährigen Frau aus Wadersloh geführt wurde. Dabei verletzte sich der Fahrer des Kleinkraftrades. Da seine Atemluft nach Alkohol roch und ein Atemalkohltest anschlug, ordneten die Polizeibeamten eine Blutentname an. Das Kleinkraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und auch der Golf wurde beschädigt. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf 2400,- Euro geschätzt.

