Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Warendorf (ots)

Ein 26-jähriger Versmolder fuhr mit seinem PKW am Donnerstag, 25.06.2020, gegen 21.04 Uhr in Sassenberg die Straße Rippelbaum von Sassenberg-Füchtorf in Richtung Peckeloh. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Straßenbäume. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzt etwa 30.000 Euro.

