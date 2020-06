Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann zeigte sich in schamverletzender Weise

Warendorf (ots)

Donnerstagmorgen (24.06.2020) ging eine Frau zusammen mit ihrem Hund auf der Kaulbachstraße spazieren. Gegen 04:30 Uhr begegnete sie einem Mann, der sich in schamverletzender Weise zeigte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, helle blonde Haare mit Pony und leicht gewellt, er trug eine blaue Jacke, hatte keine Brille und keinen Bart, eine schlanke Statur und ist circa 1,70 Meter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

