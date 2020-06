Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrradfahrer landete auf Motorhaube

Warendorf (ots)

Dienstagnachmittag (23.06.2020) fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto in den Kreisverkehr Mühlenweg/Maria-Kahle-Straße/Südring, vom Mühlenweg kommend, in Beckum ein. Ein 19-Jähriger aus Beckum befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr. Der Autofahrer aus Lippetal fuhr auf den Beckumer auf, dieser stürzte auf die Motorhaube. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Fahrrad und Auto wurden beschädigt.

