Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Kunstgegenstände aus Garten gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Dienstag, 23.6.2020 aus einem Garten an der Anschrift Domhof in Beckum mehrere Kunstgegenstände von erheblichem Wert. Möglicherweise lag die Tatzeit zwischen 0.30 Uhr und 0.45 Uhr. Aufgrund des Umfangs und des Gewichts des Diebesguts dürfte dieses mit einem Fahrzeug weggeschafft worden sein. Wer hat in der Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

