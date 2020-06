Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zeugen und Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.6.2020 ereignete sich gegen 11.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Hauptstraße in Neubeckum. Der Verursacher flüchtete, obwohl er von der geschädigten Autobesitzerin angesprochen wurde.

Als die 26-Jährige ihren grauen Mercedes Benz E 200 einparken wollte, parkte zeitgleich ein älterer Mann mit einem silbernen Pkw aus. Die Beckumerin hielt mit ihrem Auto an, der Unbekannte fuhr jedoch weiter und stieß gegen den Mercedes. Die junge Frau sprach den Mann an, der jedoch vehement seine Beteiligung von sich wies. Hinzu kam noch ein 50-jähriger Mann und beide redeten auf die Beckumerin ein. Diese war so eingeschüchtert, dass sie zunächst keine Polizei rief. Der etwa 55 bis 60 Jahre alte Mann fuhr dann mit seinem silbernen VW, möglicherweise Golf Plus, weg. Der Fahrer ist etwa 1,80 Meter groß, hatte mittellange graue Haare und trug ein kariertes Hemd. Der 50-jährige Beckumer gab an, dass er schlichten wollte und keine Angaben zu dem Fahrer machen könne.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell