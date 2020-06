Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeugen stellen aggressiven Ladendieb

Warendorf (ots)

Engagierten Zeugen ist es zu verdanken, dass am Montag, den 22.06.2020, ein flüchtiger Ladendieb in Oelde gestellt werden konnte. Gegen 16.35 Uhr hatte ein 33-jähriger Oelder Spirituosen in einem Supermarkt an der Lindenstraße entwendet. Auf Ansprache der Angestellten hin lief der Mann in Richtung Bultstraße davon. Als Passanten den 33-Jährigen festhielten, schlug dieser um sich und versuchte sich loszureißen. Mit Hilfe der hinzugerufenen Polzeikräfte konnte die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Den Oelder erwartet nun ein Strafverfahren.

