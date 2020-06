Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Reh ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 21.06.2020, um 10.30 Uhr, ereignete sich in der Bauernschaft Voßhaar in Westbevern ein Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen leicht verletzten. Ein 19-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Voßhaar. Als ein Reh über die Fahrbahn lief bremste er seinen Pkw ab, geriet ins Schleudern und kam mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Hier beschädigte er einen Strommast. Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Pkw von der Unfallstelle. Auslaufende Betriebsstoffe nahm die Feuerwehr Westbevern auf. Der Stromversorger ersetzte den beschädigten Strommast. Für die Dauer der Reparaturarbeiten sperrte das Ordnungsamt den Wirtschaftsweg.

