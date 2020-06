Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bereits am frühen Sonntagmorgen Blutprobe angeordnet

Warendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (21.6.2020, 6.10 Uhr) überprüften Polizisten einen Autofahrer, der in Warendorf die Wallpromenade in Richtung Beelen befuhr. Als die Beamten den 49-Jährigen nach seinen Führerschein fragten, konnte er keinen aushändigen. Denn er besitzt keinen. Zusätzlich nahmen die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahr. Daraufhin führte der Warendorfer freiwillig einen Atemalkoholtest durch. Da dieser positiv war, folgte die Anordnung einer Blutprobe.

