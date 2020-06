Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schlangenlinienfahrend Polizisten entgegengekommen

Warendorf (ots)

Während der Streifenfahrt am Sonntag, 21.6.2020 kam den Beamten gegen 10.00 Uhr auf der Gemmericher Straße in Ahlen ein Kleinkraftradfahrer entgegen. Da dieser in deutlichen Schlangenlinien fuhr, entschlossen sich die Einsatzkräfte den Fahrer zu überprüfen. Als der Ahlener vom Kleinkraftrad stieg, fielen zusätzlich noch motorische Schwierigkeiten auf. Der 37-Jährige führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der positiv war. Des Weiteren besitzt der Mann keinen Führerschein für ein solches Fahrzeug. Daher leiteten die Beamten gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen den Ahlener ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

