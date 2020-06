Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Bewohner mit Messer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 20.6.2020 gab es gegen 21.15 Uhr einen Streit in einer Unterkunft an der Straße Im Herxfeld in Sassenberg zu dem die Polizei hinzugzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass ein 21-Jähriger einen 27-jährigen Mitbewohner mit einem Messer am Arm verletzt hat. Rettungskräfte kümmerten sich um die ärztliche Versorgung des Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der alkoholisierte Tatverdächtige bereits in den letzten Tagen sowie am früheren Samstagabend durch aggressives Verhalten auffiel, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Dort ließen sie dem Mann eine Blutprobe entnehmen. Das Tatmesser fanden die Polizisten bei dem 21-Jährigen nicht.

