Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Über zweihundert Autofahrer zu schnell

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Die Polizei Warendorf führte am Mittwoch- und Freitagnachmittag eine Geschwindigkeitsmessung an der Schmedehausener Straße in Ostbevern-Brock mit negativem Ergebnis durch. Über zeihundert Autofahrer waren zu schnell. Auf dieser Strecke darf maximal mit 50 Stundenkilometern gefahren werden.

Am Mittwoch erfasste das Messgerät 91 zu schnelle Kraftfahrzeugführer. 33 von ihnen waren so rasant unterwegs, dass sie einen Bußgeldbescheid erhalten werden und 14 ein zusätzliches Fahrverbot. Unrühmlicher Spitzenreiter war hier ein Fahrzeugführer mit 99 Stundenkilometern.

Freitagnachmittag war der Schnelleste mit 81 Stundenkilometern unterwegs. 101 Kraftfahrzeugführer müssen ein Verwarngeld zahlen und 19 erhalten einen Bußgeldbescheid. Davon waren neun so schnell, dass ihnen ein Fahrverbot droht.

Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft zu senken führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

