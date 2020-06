Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Graffitiserie geklärt

Warendorf (ots)

Die Polizei klärte eine Graffitiserie in Beelen. Zwischen Ende 2019 und Anfang 2020 sprühte ein inzwischen 18-Jähriger mehrere Schriftzüge mit politischen Inhalten, Beleidigungen und Liebeserklärungen. An einigen Taten war eine inzwischen 18-Jährige beteiligt. Beide Personen wohnten zur Tatzeit in Beelen. Neben strafrechtlichen Folgen ihrer Handlungen muss das Duo mit zivilen Schadensersatzforderungen rechnen.

