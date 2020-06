Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auto beschädigt und weitergefahren

Warendorf (ots)

Donnerstagmorgen (18.06.2020) parkte ein PKW an der Breslauer Straße in Ennigerloh, in Höhe des Zementwerks. Gegen 7.25 Uhr wurde der Wagen durch den Fahrer eines Fahrzeugs an der linken Frontseite beschädigt, der beim Einscheren zu wenig Abstand hielt. Der Fahrer fuhr mit seinem Auto weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eine Zeugin beobachtete die Situation, stieg selbst in ihr Auto und fand den Wagen des Unfallverursachers ein paar Straßen weiter. So konnte anhand des Nummernschildes der Fahrzeughalter ermittelt werden.

