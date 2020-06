Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Männer bedrohten sich gegenseitig mit Messer - Schaulustige sahen zu

Warendorf (ots)

Donnerstagabend (19.06.2020) bedrohten sich zwei Männer, 23 und 31 Jahre alt, gegenseitig mit einem Messer an der Einsteinstraße in Ahlen. Scheinbar ging dem ein Nachbarschaftsstreit auf offener Straße voraus. Polizisten versuchten den Sachverhalt aufzuklären und durchsuchten beide Beteiligten. Die Beamten fanden bei ihnen keine Messer. Der 31-jährige Tatverdächtige war offensichtlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Einsatzkräfte nahmen die Streithähne zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Während die Polizei mit mehreren Beamten vor Ort war, haben sich rund 30 Schaulustige aus der Nachbarschaft die Aktion angesehen.

