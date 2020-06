Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geflohener Unfallverursacher wurde ermittelt

Warendorf (ots)

Donnerstag (18.06.2020) gegen 15.20 Uhr rangierte ein 57-jähriger Ahlener mit seinem Transporter auf dem Parkplatz einer Bank an der Warendorfer Straße in Ahlen. Der Mann beschädigte mit seinem Fahrzeug ein Auto und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwei Zeuginnen beobachteten alles, notierten sich das Kennzeichen und übergaben die Informationen an die Polizei. So konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

