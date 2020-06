Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisierter Autofahrer beschädigt gleich mehrere Fahrzeuge

Warendorf (ots)

Gleich mehrere Fahrzeuge beschädigte am Donnerstag, den 18.06.2020, um 17.05 Uhr, ein alkoholisierter Autofahrer in Oelde. Ausgerechnet vom Parkplatz hinter der Polizeiwache aus beabsichtigte der 63-jährige Oelder, mit seinem VW Golf auf die Geiststraße einzufahren. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem VW Tiguan eines 77-jährigen Oelders, der die Geiststraße in Richtung Paulsburg befuhr. Um die Schadensregulierung einleiten zu können, versuchte der 63-Jährige, seinen Pkw erneut auf dem Parkplatz abzustellen. Beim Rückwärtssetzen beschädigte er jedoch zwei weitere, dort geparkte Pkw. Ein im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der 63-Jährige zum Unfallzeitpunkt absolut fahruntüchtig war. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Weiterhin beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 12000 Euro.

