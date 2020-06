Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Bei Senioren Geld gestohlen

Warendorf (ots)

Mittwochnachmittag (17.06.2020) klingelte es an der Tür eines älteren Paares in Warendorf. Ein circa 45-jähriger Mann versuchte den Senioren eine Lederjacke zu verkaufen. Als die Frau Geld holen wollte, verschaffte sich der Mann Zutritt zum Haus. Er beobachtete die Warendorferin dabei, wie sie Geld aus einem Versteck holte. Als sie kurz den Raum verließ, stahl der Tatverdächtige das gesamte Geld. Danach verschwand er aus dem Haus und ließ die Lederjacke zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 45 Jahre alt. 1,75 Meter groß, schlank, schmaler Schnäuzer, trug eine helle Hose und eine helle Jacke. Es könnte sich um einen Mann mit italienischer Abstammung handeln. Der Unbekannte gab den ursprünglichen Preis der Jacke mit 900 Euro an und wollte sie dem Paar für 150 Euro überlassen.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, nichts an der Haustüre zu kaufen, keine Fremden in Ihr Haus zu lassen und kein Geld zu geben. Sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen - wählen Sie den Notruf der Polizei 110.

