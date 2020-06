Polizei Warendorf

POL-WAF: Telge. Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Donnerstagmorgen (18.06.2020) fuhr gegen 9.45 Uhr ein Rettungswagen auf der Westbeverner Straße in Telgte in Richtung B 51. An der Kreuzung zur B 51 zeigte die Ampel für den Rettungswagen rot. Dieser musste einsatzbedingt weiter und fuhr deswegen langsam mit Warnsignalen in die Kreuzung ein. Eine 58-jährige Frau in einem Peugeot fuhr über die B51 Richtung Warendorf - für sie zeigte die Ampel grün. Die Frau sah den Rettungswagen und stoppte rechtzeitig. Auch ein 26-Jähriger in einem Twingo und ein 50-jähriger aus Ostbevern in einem Suzuki fuhren hinter der Frau und konnten rechtzeitig bremsen. Ein 38-jähriger Mann aus Euskirchen war mit seiner Sattelzugmaschine hinter dem Ostbeveraner unterwegs, sah die stehenden Autos in der Kreuzung zu spät und fuhr auf den Wagen des 50-Jährigen auf. Der Suzuki schleuderte dadurch nach rechts und stieß gegen den Twingo des Münsteraners sowie gegen den Ampelmasten. Alle Unfallbeteiligten und die 58-jährige Peugeotfahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht, die Autos abgeschleppt. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

